Jak w każdej rodzinie, tak i w tej królewskiej nie brakuje trudnych sytuacji. Media donoszą, że księżna Kate i książę William przechodzą właśnie trudne chwile. Sprawa dotyczy wyboru szkoły dla ich najstarszego syna.

O co kłócą się księżna Kate i książę William?

Książę William chce, by jego syn poszedł do Eton College. Innego zdania jest jego żona, czyli księżna Kate. Jak donoszą media spór o wybór szkoły dla George'a po pierwsze odzwierciedla podejście do tradycji a z drugiej strony stawia pytanie o to, jak będzie wyglądała przyszłość całej monarchii. Ta trudna decyzja sprawia, że Kate i William mają przechodzić poważny kryzys w swoim związku. Jak twierdzi osoba z bliskiego otoczenia pary książęcej niezgodność w podjęciu decyzji sprawia, że się od siebie oddalają.

Jak donoszą źródła bliskie rodzinie książęcej w rozmowie z portalem Mirror doszło do burzliwej kłótni między Kate a Williamem. Książę William chce, by jego syn uczył się w Eton College, bo on sam razem ze swoim bratem Harrym, chodził do tej szkoły. To placówka znana z wysokiego poziomu nauczania i elitarnego charakteru. Wielu członków rodziny królewskiej wybiera właśnie tę szkołę.

Czy książę William przekona żonę?

Dlaczego Kate nie do końca jest zachwycona tym pomysłem? Księżna ma na koncie negatywne doświadczenia z nauki w internacie. Obawia się, że George może mieć trudności z adaptacją w tak surowym środowisku. Gdy Kate uczyła się w Downe House doświadczyła zastraszania. To spowodowało, że przeniosła się do Marlborough College. Jej zdaniem wysłanie George'a do tej samej szkoły, którą kończył jego ojciec, może zniweczyć ich wysiłki na rzecz modernizacji monarchii.

Jak donosi informator Mirror spór między Kate i Williamem jest poważny. Mieli godzinami dyskutować o przyszłości syna i nie wyjaśnić do końca wszystkich nieporozumień. Dodaje, że wydaje się, że Kate powoli ustępuje i przychyla do zdania męża. Jaka decyzja zapadnie? O tym zapewne opinia publiczna już niebawem się dowie.