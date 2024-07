Joanna Mucha musiała trafić do szpitala. Polityczka zamieściła w mediach społecznościowych wpis, z którego wynika, że przeszła operację. Przy okazji zaapelowała do obserwatorów.

Joanna Mucha to wiceminister w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Okazuje się, że posłanka musiała trafić do szpitala. Sama poinformowała o tym w mediach społecznościowych.

Joanna Mucha trafiła do szpitala

Na facebookowym profilu zamieściła zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Napisała, że przeszła operację. Przy okazji zaapelowała do wszystkich internautów, by pamiętali o profilaktyce i nie czekali z badaniami do ostatniej chwili tak jak ona.

To zdjęcie z piątku jedenaście dni temu, przed operacją. Zdjęcia z kolejnych dni nie nadają się do publikacji. Jedenaście dni bólu i cudem odzyskane życie, lekarzom będę wdzięczna do końca tego nowego, odzyskanego. A wiecie, dlaczego to wszystko? Dlatego, że przez trzy miesiące wybierałam się na badania profilaktyczne i się nie wybrałam. A w tych badaniach wszystko byłoby widoczne i nie trzeba byłoby kroić w trybie ostrym - napisała.

O co apeluje posłanka?

Proszę Was, błagam na wszystko, nie odkładajcie badań profilaktycznych, naprawdę warto je zrobić, naprawdę nic nie jest ważniejsze, naprawdę to może uratować życie. Zdrowia Wam życzę z całego serducha - czytamy.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Obserwatorzy profilu Joanny Muchy życzyli posłance zdrowia.