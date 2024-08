Matthew Perry utonął w wannie z hydromasażem 28 października 2023 r. Sekcja zwłok wykazała, że przed śmiercią przyjmował ketaminę. Wszczęto śledztwo, by dowiedzieć się, kto zaopatrywał gwiazdora w ten lek.

Postawiono już w tej sprawie zarzuty asystentowi aktora Kennethowi Iwamasie i czterem innym osobom. Grozi im do 15 lat więzienia.

Reklama

Pięć osób aresztowanych

Iwamasa zeznał, że w dniu śmierci gwiazdora "Przyjaciół" kilkukrotnie podał mu dożylne dawki ketaminy. Miał to zrobić na polecenie aktora. Później Perry poprosił o przygotowaniu mu kąpieli w wannie z hydromasażem. Iwamasa miał spełnić jego polecenie, a następnie opuścić apartament aktora. Gdy wrócił, Matthew Perry już nie żył.

Niedawno prokuratura Los Angeles poinformowała, że aresztowano i postawiono w stan oskarżenia pięć osób, które miały przyczynić się do śmierci Matthew Perry'ego. Wykorzystywały one to, że aktor był uzależniony od ketaminy. Śledczy mówią o przestępczej grupie, wykorzystującej uzależnienie aktora od leku.

Szajka wykorzystująca uzależnienie Perry'ego

Wśród oskarżonych jest dwóch lekarzy, osobisty asystent gwiazdora oraz dilerka narkotykowa Jasveen Sangha, znana jako "królowa ketaminy". Według śledczych Matthew Perry zgłosił się do nich, gdy klinika, w której się leczył, odmówiła przepisania mu większej dawki leku.

Z dokumentów śledztwa wynika, że gwiazdor "Przyjaciół" niedługo przed śmiercią rozpaczliwie szukał ketaminy. Sangha miała sprzedać aktorowi 50 fiolek za 11 tys. dolarów - w tym tę, którą zażył w dniu swojej śmierci.

Reklama

Prokuratorzy twierdzą, że dr Salvador Plasencia pod koniec września 2023 r. nauczył Iwamasę, jak aplikować aktorowi ketaminę. Polecił też asystentowi, aby kontynuował kupowanie leku. Plasencia rzekomo spiskował z innym doktorem, Markiem Chavezem, aby dostarczać Perry'emu większe ilości ketaminy i szybko na nim zarobić.

Ujawniono wiadomość tekstową, napisaną przez jednego z oskarżonych lekarzy. "Zastanawiam się, ile ten kretyn zapłaci". Po tym, jak informacje o zgonie Perry'ego pojawiły się w mediach, część grupy miała próbować zatuszować informacje na temat związków z aktorem.

Ketamina - co to jest

Ketamina to substancja psychoaktywna stosowana jako środek znieczulający. Lekarze używają tego leku do wywoływania znieczulenia ogólnego podczas zabiegów medycznych, które nie wymagają rozluźnienia mięśni. Ketamina jest również badana jako środek stosowany w walce z depresją. Powoduje również uspokojenie i zmniejszenie odczuwania bólu. Ketamina ma również właściwości halucynogenne. Jak podkreślają lekarze, od ketaminy łatwo się uzależnić, i jest to bardzo niebezpieczne dla zdrowia.

Matthew Perry przez długie lata walczył z uzależnieniem od alkoholu i leków opioidowych. Kilka razy otarł się o śmierć. O swojej wieloletniej walce z uzależnieniem aktor opowiedział w autobiografii „Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz”. Jak podkreślał, napisał tę książkę głównie po to, by dodać otuchy ludziom zmagającym się z podobnymi problemami. „Chcę, żeby zrozumieli, że nie są sami, że są osoby, które przechodzą przez to samo, co oni” – zaznaczył. Twierdził, że pokonał uzależnienia.

OBSERWUJ nas na WhatsApp