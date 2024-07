Agnieszka Woźniak-Starak karierę w mediach zaczęła wiele lat temu. Pracowała w Redakcji Magazynów Informacyjnych i Dzienników i prowadziła audycję "Obudź się" w Radiowej Jedynce. To było ok. 20 lat temu. Agnieszka Woźniak-Starak była też związana z TVP, a potem przeniosła się do TVN. Prowadziła wiele programów i koncertów. Niedawno dołączyła do ekipy show "Mam Talent!".

Plany zawodowe Agnieszki Woźniak-Starak

Co nowego teraz planuje Agnieszka Woźniak-Starak? W rozmowie z cozatydzien.tvn.pl została zapytana, jakie są jej zawodowe marzenia i aspiracje. Odpowiedź okazała się dość zaskakująca. Jak twierdzi, przede wszystkim jest wdzięczna za to, co już udało jej się zrobić.

Chyba nie mam takich marzeń zawodowych. Nie mam niczego wielkiego, co bym bardzo chciała zrobić - stwierdziła. Bo mam taką dużą wdzięczność w sobie, że sporo się dzieje i sporo już robiłam. Teraz poszłam trochę bardziej w tematy polityczne, bo w "Onet Rano" spotykam się głównie z politykami. I to jest coś, o czym marzyłam chyba. Bardziej publicystyka, bardziej polityka. Może to jest taki kierunek, który chciałabym rozwijać - powiedziała Agnieszka Woźniak-Starak.

Stwierdziła też, że przeszło jej przez myśl wycofanie się z telewizji. Zapewnia, że chętnie ustąpi miejsca nowym osobom, które wniosą na szklany ekran nieco świeżości.

Agnieszka Woźniak-Starak o "zejściu ze sceny"

Czuję się dosyć spełniona telewizyjnie, muszę przyznać, więc ja już bardziej myślałam o emeryturze niż o marzeniach - mówi wprost. Myślę, że jest tyle nowych, świetnych osób i też potrzeba nowych twarzy. To jest jakieś takie nieuniknione, a ja jestem zdania, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Nie warto czekać na ten moment, kiedy już nie będzie innego wyjścia. Więc ja chętnie ustąpię miejsca - mówiła Agnieszka Woźniak-Starak.