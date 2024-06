Lara Gessler jest córką popularnej restauratorki, czyli Magdy Gessler. Podobnie, jak znana mama, ona także zajmuje się kulinariami i gastronomią. Lara jest aktywna w mediach społecznościowych. Nie pokazuje tam jedynie swojej pasji, czyli jedzenia, ale od czasu do czasu wrzuca efekty sesji zdjęciowych, w których bierze udział.

Odważna sesja Lary Gessler

Tak było i tym razem. Lara Gessler zamieściła dosyć odważne zdjęcia. Zapozowała na nich topless. Opublikowała nagranie, na którym udokumentowano kulisy tej sesji zdjęciowej.

Córka restauratorki zapozowała w białej tkaninie, przewiązanej na biodrach, Jej piersi zasłaniała jedynie torebka, która posłużyła jako naszyjnik. Później Lara Gessler przebrała się w półprzeźroczystą halkę.

Sesja spotkała się z zachwytem ze strony fanów.

Oh Lara, jak Ty mi pasujesz do tej roli modelki!; Piękna sesja; Przepiękna;Wow, bogini; Co za niesamowita kobieta; Pani Lara nie przestaje mnie zadziwiać, piękna kobieta - pisali w komentarzach. A Wam jak się podoba?