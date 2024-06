Monika i Robert Janowscy od jakiegoś czasu mówili, że ponad 10 lat nęka ich pewna kobieta. Psychofanka prezentera wiele razy nachodziła małżonków, zastraszała ich, a nawet groziła im nożem.

Trwa postępowanie

W zeszłym roku stalkerka Roberta Janowskiego i jego żony w końcu została zatrzymana, sprawa jest w toku.

W udzielonym niedawno wywiadzie Robert Janowski opowiedział, jak wygląda teraz sytuacja. Za trzy dni (red. - w piątek 21 czerwca) będzie decyzja sądu, co dalej... Badania psychiatryczne są ewidentne, Pani jest biedna, bo ma urojenia, jest chora psychicznie po prostu, więc będzie leczona... - powiedział Robert Janowski Pudelkowi.pl.

Już była leczona. To jest taka sprawa - recydywa - jak to się mówi. Była już taka sytuacja, była leczona, wyszła, przestała brać lekarstwa i znowu...I znowu zapukała do naszych drzwi - dodał prezenter.

Stalkerka wróciła

Niestety stalkerka znowu się pojawiła.Znowu zapukała do naszych drzwi, więc być może trzeci raz będzie powtórka z rozrywki. Ale nie mamy na to wpływu, tak działa prawo, takie są przepisy i koniec - opowiadał Robert Janowski. Prezenter ma nadziję, że zapanuje spokój.