Michał Bajor jest aktorem i piosenkarzem. Artysta ma na koncie kilkanaście płyt. Niestrudzenie koncertuje. Podczas minionego 61. KFPP w Opolu wystąpił z recitalem. W 2022 roku Bajor wydał album zatytułowany "No a ja?", który uzyskał status złotej płyty.

Reklama

Czas na wakacje

Przez ostatnie miesiące wokalista promował wydawnictwo, koncertując po całej Polsce. Po zakończonej trasie Bajor zwrócił się do fanów we wpisie w mediach społecznościowych. "Za mną sezon koncertowy. (...) Jak każdego lata przede mną przeszło trzy miesiące bez śpiewania, ale za to ze zbieraniem pomysłów do książki i na nową płytę. A zatem nie tak ulgowo, jakby ktoś chciałby tak pomyśleć" - zaczął wpis na Instagramie Michał Bajor.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Konieczny zabieg

Artysta przekazał także, że będzie musiał przejść zabieg kolana, z którym, jak przyznał, przez długi czas zwlekał.

"Nie obędzie się również bez artroskopii prawego kolana, od której uciekałem przez całe lata, ale już dłużej nie mogę. I w związku z tym wszystkim nie będę regularnie, do końca września, udzielał się w mediach społecznościowych" - przekazał muzyk