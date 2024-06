W sobotnie południe odbyła się parada Trooping The Colour. W ten sposób uczczono 75. urodziny króla Karola III. Monarcha był obecny podczas parady. Na to wydarzenie przybył wraz ze swoją żoną Kamilą.

Król Karol III złamał tradycję

Ten rok nie jest dla króla Karola III zbyt łaskawy. Zmaga się on, podobnie jak jego synowa księżna Kate, z chorobą nowotworową. Z tego też powodu nie przybył na paradę konno, ale powozem. Fani rodziny królewskiej nie szczędzili mu ciepłego powitania i oklasków. Król był tym najwyraźniej wzruszony i uradowany. Nie stronił od pozdrawiania zebranych przed Pałacem Buckingham.

Jak król Karol III prezentował się podczas parady?

Zarówno on, jak i księżna Kate za zgodą lekarzy mogli wziąć udział w obchodach urodzin monarchy. To z pewnością ucieszyło go podwójnie. Choć był zadowolony i uśmiechnięty, nietrudno było zauważyć, że król Karol III wyglądał na mocno zmęczonego. Widać, że choroba odcisnęła się na jego twarzy.

Podczas obchodów obecna była również księżna Kate. Na tę okazję założyła białą sukienkę Jenny Packham z czarnymi detalami i białym kapeluszu od Philipa Treaceya. W tej kreacji pojawiła się już po raz drugi. Pierwszy raz żona księcia Williama miała ją na sobie podczas weekendu koronacyjnego króla Karola III w maju 2023 roku.