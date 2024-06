Barbara Sienkiewicz zmarła w wieku 69 lat. Aktorka grywała w serialach, m.in. w "Klanie", czy "Daleko od noszy". Zasłynęła tym, że w wieku 60 lat została matką. Urodziła bliźniaki. To sprawiło, że została nazwana "najstarszą matką w Polsce".

Jako pierwszy informacje o śmierci Sienkiewicz podał "Super Express". Potwierdziła to Wanda Nowicka. Posłanka swego czasu wspierała aktorkę. Tak, mogę potwierdzić, że Barbara Sienkiewicz nie żyje. Walczyła z poważną chorobą. To straszna wiadomość. Nic więcej nie chciałabym mówić, nie czuję się do tego upoważniona - powiedziała w rozmowie z Onetem.

Problem z pochówkiem Barbary Sienkiewicz

Po śmierci aktorki pojawił się problem opieki nad jej dziećmi. Bliźnięta trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Okazuje się, że to nie jest jedyna kwestia, która w tej sprawie musi zostać rozwiązana. Wciąż nie wiadomo kiedy odbędzie się pogrzeb Barbary Sienkiewicz. Aktorka przed śmiercią pochowała matkę. Nie ma, więc żadnej rodziny, która mogłaby zająć się pochówkiem kobiety. W takim przypadku zorganizowaniem pogrzebu zajmuje się Związek Artystów Scen Polskich.

Mamy problem, bo pani Barbara nie wyznaczyła nikogo na spadkobiercę. Nie ma zatem żadnej osoby, która mogłaby pobrać zasiłek pogrzebowy i zorganizować pogrzeb - mówi Beata Bauer z sekretariatu Biura ZASP w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

Tutaj sytuacja jednak jest dużo trudniejsza, ze względu właśnie na brak spadkobiercy. ZASP chętnie zajmie się wszystkim, ale musimy czekać na decyzję sądu. Bez tego nic nie możemy zrobić- dodaje.