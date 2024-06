Ania Derbiszewska to uczestniczka programu "Rolnik szuka żony". W show nie tylko znalazła swoją miłość, ale wraz z ukochanym udało jej się założyć rodzinę.

Rolniczka niedawno po raz pierwszy została mamą. Urodziła syna. Ojcem dziecka jest Jakub, który jest po rozwodzie i ma dzieci z poprzedniego związku. Ania Derbiszewska i Jakub są zaręczeni a ich syn ma na imię Darek. Uczestniczka show TVP nie stroni od pokazywania w sieci kadrów z życia prywatnego. Pokazuje też swoją pociechę i opowiada o tym, jak czuje się jako świeżo upieczona mama. Ostatnio znalazła się w ogniu krytyki.

Ania z "Rolnik szuka żony" odpiera atak internautów

Musiała wytłumaczyć się z tego, dlaczego jej dziecko nosi różowe ubrania. Według zwyczaju chłopców powinno ubierać się w rzeczy koloru niebieskiego.

Dostaję od was mnóstwo zapytań, dlaczego ja synka ubieram w kolor różowy, dlaczego różowy becik. Otóż słuchajcie, odpowiedź jest banalnie prosta, ponieważ Dareczek oprócz nowych rzeczy, które my mu kupujemy lub które dostaje od znajomych czy rodziny, dostaje także dużo rzeczy po swoich kuzynach, kuzynkach, którzy już wyrośli z tych ubranek, z tych różnych rekwizytów. No ja nie widzę w tym nic złego. Toż to cały sekret koloru różowego - wyjaśniła.