W kwietniu Patrycja Sołtysik poinformowała, że jest w ciąży. Żona Andrzeja Sołtysika pokazała wtedy zdjęcia i nagrania ze wspólnej sesji zdjęciowej z mężem. Jak wyznała, jej drugie dziecko jest "najbardziej wyczekiwanym człowiekiem". 34-latka nigdy nie ukrywała bowiem, że jej droga do bycia mamą jest bardzo trudna.

Patrycji Sołtysik chętnie dzieli się z internautami informacjami o tym, co się u niej dzieje. Nie mogło więc zabraknąć relacji z baby shower. W miniony weekend przyjaciółki zorganizowały jej huczną imprezę niespodziankę. Tematem przewodnim przyjęcia były... cytryny.

Cytrynowy baby shower

"Wczoraj był zdecydowanie jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Nadal się wzruszam i zastanawiam się, czym sobie zasłużyłam na taki ogrom ciepła, wsparcia i dobra. Mam wokół siebie najbardziej wyjątkowe kobiety, a maleństwo będzie miało najlepsze ciocie na świecie! Zgodnie z poleceniem wyszłam rano z domu, wróciłam w żółtej sukience o 16 i... weszłam do innego świata! Aż trudno to opisać! To, co wyczarowały wspólnie dziewczyny, to jest jakiś kosmos. A moje lemon baby shower zawsze będzie kojarzyło mi się (nie tylko z cytrynami), ale z morzem kobiecej miłości, jakim zostałam otoczona! Dziękuję!" - napisała.

"Będę tę imprezę przeżywać dłużej niż jakiekolwiek moje urodziny czy nawet wesele" - napisała Patrycja Sołtysik pod jedną z fotografii.

Obrazek z synem Stanisławem podpisała: "I starszy brat, który musiał być na imprezie".