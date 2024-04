Patrycja Sołtysik jest żoną Andrzeja Sołtysika, dziennikarza, który w czerwcu 2023 roku, po 26 latach pracy, został zwolniony z TVN. Od marca bieżącego roku związany jest z TVP3, gdzie jest współgospodarzem show "Dobrego dnia!". 20 kwietnia w mediach społecznościowych ukochanej 57-latka pojawił się wyjątkowy wpis, w którym ogłosiła, że spodziewają się kolejnego dziecka.

Reklama

Wielka radość w rodzinie Patrycji i Andrzeja Sołtysików

"Kilka razy pisałam opis do tych zdjęć, a następnie go usuwałam, bo trudno ubrać odpowiednio w słowa emocje i uczucia, jakie towarzyszą nam od kilku miesięcy. Mieszanka ogromnej radości, miłości, wciąż niedowierzania i lęku, który nie zniknie pewnie do samego porodu" - napisała Patrycja Sołtysik pod zdjęciami, na których pozuje w zaawansowanej ciąży.

Reklama

Następnie 34-latka poinformowała, że ich kolejna pociecha była niezwykle wyczekiwana przez wszystkich członków rodziny. "Okazuje się, że dziewięć lat po narodzinach Stasia naszą rodzinkę nareszcie uzupełni najbardziej wyczekiwany, wywalczony i już bardzo kochany przez starszego brata mały człowiek. Nasz prywatny cud (miłości i medycyny). Czekamy, maluszku!" - ogłosiła.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Patrycja Sołtysik pisze o kolejnej ciąży

Patrycja Sołtysik zaapelowała do mediów, by nie używały określenia, że jest w drugiej ciąży, a kolejnej. Związane jest to oczywiście z traumatycznymi doświadczeniami sprzed lat, bo wielokrotnie poroniła.

"Zwracam się z ogromną prośbą do portali plotkarskich, aby nie pisały o drugiej ciąży, lecz o kolejnej" - napisała.

Na początku roku żona dziennikarza opublikowała post, w którym pisała o procedurze in vitro. Pokazała wówczas posiniaczony od zastrzyków brzuch, wskazując na "szereg psychicznych i fizycznych poświęceń ze strony kobiety", z którymi wiąże się leczenie.