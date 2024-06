Krzysztof Rutkowski to najbardziej znany detektyw w Polsce. Ostatnio zrobiło się o nim głośno, gdy świętował odnowienie przysięgi małżeńskiej ze swoją ukochaną Mają, ale również Pierwszą Komunię Świętą syna.

Prezenty komunijne Krzysztofa juniora budzą kontrowersje

Krzysztof Junior z tej okazji otrzymał wymarzony prezent, który sam sobie wybrał. Na liście upominków znalazły się dwa auta - BMW E36 oraz pojazd elektryczny. Internautom nie spodobała się rozrzutność i pomysły na tak ekstrawaganckie prezenty dla dziecka.

W rozmowie z portalem Kozaczek, Rutkowski odniósł się do tej krytyki. Powiedział, że to jego prywatna sprawa, czym obdarowuje swoje dziecko. Uważają nas za ludzi skomercjalizowanych. To, że szalejemy, kupujemy Juniorowi samochody na komunię... Ale to jest nasza sprawa, co my kupujemy - stwierdził.

Krzysztof Rutkowski junior odpowiada hejterom

Na nieprzychylne komentarze postanowił odpowiedzieć sam Krzysztof Rutkowski Junior. Nie bał się "pogrozić palcem" hejterom. Zajmujcie się swoimi dziećmi, a mnie do tego nie mieszajcie! Co ich to obchodzi - powiedział w wywiadzie, którego udzielił wraz z ojcem.