W sobotę (11 maja) Maja i Krzysztof Rutkowscy odnowili przysięgę małżeńską. Powodem do świętowania była także pierwsza komunia święta Krzysztofa juniora. Jak wspominała przed imprezą żona detektywa za całe wydarzenie zapłacili ok. 1 mln złotych. Maja osobiście dopilnowała wszystkich szczegółów. Kwiaty do dekoracji przyjechały z Holandii.

Krzysztof junior z okazji komunii dostał samochód

Państwo młodzi, ich syn oraz zaproszeni goście, których było ok. 200 bawili się w luksusowym hotelu pod Łodzią. Nie zabrakło suto zastawionych stołów, piramidy z kieliszkami szampana oraz prezentów. Na te z okazji komunii mógł liczyć Krzysztof junior.

Tata, czyli znany detektyw już dawno obiecał synowi samochód.

Zobaczyłem dziewięciolatka, który driftuje. Zadzwoniłem do taty i powiedziałem, że chciałbym BMW E36. Powiedział, że kupi mi go na komunię- powiedział Krzysztof junior w rozmowie z "ShowNews.pl".

Jakie prezenty poza autem otrzymał Krzysztof junior?

Tak też się stało. Ten model auta kosztuje ok. 200 tys. złotych. Oprócz auta syn Rutkowskiego dostał też tradycyjne prezenty jak Biblia, różaniec, czy medalik. Z pewnością w pakiecie z autem Krzysztof junior otrzymał również lekcje jazdy na torze z instruktorem.

Z okazji Komunii Świętej przygotowaliśmy dla Juniora wiele atrakcji i prezentów. Krzysiu ma 10 lat i interesuje się motoryzacją, dlatego kupiłem mu BMW E36 z silnikiem E46. Auto na tuning ma 400 koni. Jego wartość to około 200 tys. złotych. Pod okiem instruktora będzie nim jeździł na torze - opowiadał Rutkowski w rozmowie z "Super Expressem".