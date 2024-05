Księżna Kate na początku roku przeszła operację. W marcu w specjalnym nagraniu poinformowała, że została poddana chemioterapii i w związku z tym, że wraca do zdrowia znika z życia publicznego. Nie wiadomo, kiedy księżna powróci do swoich obowiązków. W tym samym mniej więcej czasie media obiegła informacja o tym, że jej teść, czyli król Karol III również zmaga się z rakiem.

Król Karol III i książę William zawieszają pełnienie swoich obowiązków

On i jego syn książę William pełnią jednak królewskie obowiązki. Byli obecni podczas kilku spotkań z poddanymi, imprez charytatywnych. Książę William zorganizował w ubiegłym tygodniu pierwsze garden party w tym sezonie. Wydawać, by się mogło, że wszystko wraca powoli do normy. Tymczasem pojawiło się oświadczenie, z którego wynika, że zarówno Karol, jak i William znowu wycofują się z życia publicznego i zawieszają pełnienie swoich obowiązków aż do odwołania.

Ma to związek z premierem Wielkiej Brytanii. Rishi Sunak zwrócił się do króla Karola z prośbą o rozwiązanie parlamentu. Brytyjskie wybory odbędą się 4 lipca. Do tego dnia Pałac nie chce się mieszać do polityki. Media spekulują, że być może potrwa to o wiele dłużej. Rzecznik Pałacu Buckingham twierdzi, że, rodzina królewska chce unikać publicznych wystąpień, by nie odwracało to uwagi od kampanii wyborczej. Król "przesyła szczere przeprosiny" tym, którzy poczują się tą decyzją dotknięci.

Do kiedy księżna Kate będzie nieobecna?

Jak zauważa magazyn "People" nie jest to typowa praktyka. Gazeta doszukuje się w tej decyzji związku z tym, co ogłoszono w sprawie księżnej Kate. Nie wróci ona do pełnienia swoich obowiązków zapewne do jesienie a być może nawet do momentu aż całkowicie wyzdrowieje. Nie wiadomo również, co stanie się z imprezą Trooping the Colour, która wypada w czerwcu.