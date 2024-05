Sandra Kubicka i Baron kilkanaście dni temu zostali rodzicami. Dumny tata oznajmił to podczas występu z grupą Afromental na scenie Polsat Hit Festiwal 2024, który odbył się w miniony weekend. Chwilę później modelka opublikowała w sieci post, w którym wyznała, że jej syn jest wcześniakiem.

Mały Leonard, bo tak otrzymał na imię chłopiec, urodził się w szpitalu im. Świętej Rodziny 16 maja o godz. 2:11 w nocy - w 33 tyg.

Nasze pierwsze wspólne chwile nie były takie, jak sobie wymarzyliśmy, ale mamy całe życie przed sobą, aby to nadrobić. Tak bardzo chciałam go przytulić i zabrać do domu. To jest absolutnie najgorsze uczucie dla matki, patrzeć, jak Twoje dziecko jest podpięte rurami do różnych urządzeń, a Ty nie możesz nic zrobić ani mu pomóc - pisała wówczas Sandra Kubicka.

Sandra Kubicka tłumaczy się ze swojego wyglądu po porodzie

Na szczęście sytuacja została opanowana. Teraz uwagę internautów zwraca zupełnie coś innego. Celebrytka wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym zaprezentowała swoją figurę 11 dni po porodzie. Wygląda, jak zauważyli internaucie, jakby nigdy nie była po porodzie. Jej płaski brzuch naprawdę robi wrażenie.

Kubicka postanowiła wyjaśnić swoim fanom, dlaczego tak wygląda.

Osiem dni po. Tu już jestem wycieńczona psychicznie i zmuszałam się do jedzenia, powtarzając, że muszę jeść, aby mały miał też mój pokarm i nabrał sił - napisała.