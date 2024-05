Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron ujawnili, że są razem, w połowie października 2021 r. Pokazywali się wspólnie na branżowych imprezach i opowiadali o swojej miłości. Internauci nie wróżyli im zbyt długiego stażu.

Tymczasem para najpierw ogłosiła, że czeka na narodziny dziecka a potem wzięła ślub. Ceremonia odbyła się w kameralnym gronie i jak się okazało w 50. rocznicę ślubu dziadków modelki. Obydwoje potwierdzili, że będą mieli syna, ale nie chcieli zdradzić jego imienia.

Reklama

Sandra Kubicka i Baron zostali rodzicami. Jak na imię ma ich syn?

Mamy od lat wybrane imię dla synka. Mam to samo, które chciał Alek i złożyło się idealnie, bo w ogóle nie było dyskusji. Wiedzieliśmy, że to będzie to imię. To jest imię polskie. Takie międzynarodowe. W każdym języku da się je wymówić. Nie wymyślamy żadnych dziwnych imion. Piękne, klasyczne, oldschoolowe imię - wyznała w jednym z wywiadów Sandra.

Reklama

Podczas drugiego dnia Polsat Hit Festiwal 2024 Baron po występie z zespołem Afromental poprosił zgromadzoną w Operze Leśnej w Sopocie, by powitała jego syna. Zdradził przy okazji, że chłopiec ma na imię Leonard.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Proszę was o powitanie i zrobienie hałasu dla naszego syna Leonarda Milwiw-Barona oraz najdzielniejszej mamy na świecie Sandry Milwiw-Baron - powiedział Baron. Świeżo upieczonym rodzicom gratulujemy.