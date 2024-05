19 maja w "Pytanie na śniadanie" pojawił się Michał Koterski. W zeszłym roku w księgarniach pojawiła się biografia aktora pt. "To już moje ostatnie życie", w której opowiedział o walce z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Koterski chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami. Jak podkreśla, robi to, by przestrzec innych przed zgubnymi skutkami nałogów.

Michał Koterski o życiu w trzeźwości

Michał Koterski niedawno wziął ślub z Marcelą Leszczak, z którą ma siedmioletniego syna. Aktor jest dumny, że Fryderyk jako pierwszy z Koterskich przyszedł na świat w trzeźwej rodzinie. Wiadomo, że ojciec aktora - Marek, znany scenarzysta i reżyser, przez lata również był uzależniony od alkoholu.

Aktor jest trzeźwy od prawie dziesięciu lat. Jak podkreślił podczas rozmowy z Katarzyną Dowbor i Filipem Antonowiczem: Wszystko co najlepsze spotkało mnie w życiu na trzeźwo. W "Pytaniu na śniadanie" Michał Koterski opowiedział też o swoim ojcu i dziadku.

Jaki jest największy sukces Michała Koterskiego?

Dzisiaj jestem szczęśliwym rodzicem. Jeśli miałbym powiedzieć - mój największy sukces, to jest to, że mój syn Fryderyk urodził się jako pierwszy Koterski w trzeźwej rodzinie. Przełamał sztafetę pokoleń. Nie jest tajemnicą, że mój ojciec też jest doświadczony chorobą alkoholową. Dzisiaj już nie pije 20 parę lat. Jego ojciec, mój dziadek, zapił się, nigdy go nie poznałem. A mój Fryderyk urodził się w trzeźwej rodzinie, bezpiecznej, niedoświadczonej tym piekłem alkoholizmu - powiedział Michał Koterski w "Pytaniu na śniadanie".