Daria Zawiałow to jedna z bardziej znanych i uznanych piosenkarek na polskim rynku muzycznym. Jej najnowsza płyta "Dziewczyna Pop" odniósł ogromny sukces. Artystka w ostatnim czasie skupia się głównie na koncertach. Jednym z miast, w których miała wystąpić był Szczecin.

Daria Zawiałow kolejny raz odwołuje koncert

Niestety Daria Zawiałow nie pojawi się tam na scenie podczas juwenaliów. Piosenkarka odwołała swój występ. Powodem jest jej stan zdrowia. Uniemożliwia jej pojawienie się na scenie i śpiewanie.

Daria śpiewa, że "Złamane serce jest ok", ale trudno nam ukryć smutek związany z informacją, że artystka z powodu choroby nie zagra w sobotę na Łasztowni - napisali organizatorzy.

Co się dzieje z Darią Zawiałow?

To nie pierwszy raz, gdy Zawiałow w ostatnim czasie odwołuje występ. Kilka dni temu również odwołała jeden ze swoich występów.

Moje struny głosowe całkowicie zaniemogły. Walczyłam dzielnie po koncercie w Warszawie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wrócić do was za 2 tygodnie na kolejne koncerty - napisała wówczas.