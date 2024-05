Ewa Bem to jeden z najbardziej unikatowych głosów na polskiej scenie muzycznej. Piosenkarka miała kilkuletnią przerwę w karierze ze względu na osobistą tragedię. Jej córka Pamela Bem-Niedziałek, gdy była w drugiej ciąży, dowiedziała się, że ma glejaka mózgu.

Lekarze zdecydowali o indukowanym porodzie w szóstym miesiącu. Córka Ewy Bem zmarła 17 września 2017 roku, dwa lata po diagnozie. Piosenkarka postanowiła przeżywać żałobę z dala od sceny i występów. Zajęła się opieką nad wnukami. Po pewnym czasie jej młodsza córka Gabriela namówiła ją do powrotu do śpiewania. W 2021 roku Ewa Bem postanowiła znowu śpiewać i koncertować.

Ewa Bem odwołała koncerty. Co się dzieje z jej zdrowiem?

Okazuje się, że jej dalsza praca stoi pod znakiem zapytania. Wszystko przez stan zdrowia Ewy Bem. Mimo, że miała wystąpić na koncercie "In Memory Of Tina Turner" 25 maja 2024 roku w katowickim Spodku, nie pojawi się na scenie. Odwołane zostały także jej koncerty we wrześniu. Pod znakiem zapytania stoi jej występ na sierpniowym festiwalu TVN w Sopocie Top Of The Top.

O tym, co się dzieje z Ewą Bem w rozmowie z tygodnikiem "Rewia" powiedział jej mąż.

Mieliśmy trochę zdrowotnych problemów. Na razie czas odpocząć. Zobaczymy, co będzie dalej - wyznał Ryszard Sybilski. Lekarze zalecili piosenkarce odpoczynek.