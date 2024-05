15 maja 2021 roku zmarł Rafał Poniatowski, wieloletni reporter TVN24 oraz "Faktów" TVN. Miał 48 lat. Z wykształcenia był muzykiem. Uzyskał tytuł magistra sztuki w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Wieloletnia kariera dziennikarska Rafała Poniatowskiego

Rafał Poniatowski zaczął pracę w mediach jeszcze w trakcie studiów. Pojawił się w radiu RMF FM i współpracował z nim do 1999 roku. Potem był dziennikarzem Telewizji Puls. Do zespołu TVN24 dołączył u jego początków. Relacje reporterskie i materiały tworzone przez niego dla redakcji TVN24 oraz "Faktów" TVN towarzyszyły widzom niemal codziennie. Zawsze profesjonalny i opanowany, dawał gwarancję wiarygodności przekazywanych informacji. Z pracą nie rozstawał się do ostatnich dni.

Rafał Poniatowski walczył z rakiem

Walczył z rakiem, opowiadał o tym w 2018 roku w "Dzień Dobry TVN". Choć pierwsze rokowania były złe, chorobę udało się na pewien czas zatrzymać. Pisząc o śmierci muzyka Romualda Lipki z Budki Suflera, tłumaczył, dlaczego nie znosi "sztampowego 'przegrał walkę z nowotworem'". "Jest w tym zdaniu coś fałszywego" - zaznaczył. "Z własnego doświadczenia wiem, że dla chorego onkologicznie każdy dzień jest zwycięstwem, uśmiechem Niebios, kolejną szansą na coś dobrego. Jeżeli te dni się wyczerpią - odejdziemy. Ale to nie świadczy o przegranej. W końcu każdego z nas to prędzej czy później czeka - czy to oznacza, że przegrywamy walkę z życiem? No przecież nie...".