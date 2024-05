W ub.r. okazało się, że u Bruce'a Willisa zdiagnozowano demencję zwaną otępieniem czołowo-skroniowym (FTD). Aktor zmaga się także z afazją. Bruce Willis wycofał się z życia publicznego. Opiekuje się nim żona Emma Heming. Kobieta pozostaje w kontakcie z fanami aktora i co jakiś czas informuje ich o stanie zdrowia męża. Teraz głos zabrała Rumer Willis, 35-letnia córka Bruce'a i jego byłej żony Demi Moore.

Rumer Willis udzieliła ostatnio wywiadu dla stacji Fox News.Mówiła tam, że stan jej ojca jest stabilny. W innej rozmowie udzieliła podobnych informacji. Ma się bardzo dobrze (...) Poszłam go dzisiaj zobaczyć. To było takie urocze i miłe widzieć go z moją córką, po prostu podejść i przekazać mu miłość - mówiła Rumer Willis dla portalu Extra.

Aktorka jest przekonana, że powinna mówić o chorobie ojca. Ma to bowiem wartość edukacyjną i wspierającą dla rodzin, które zmagają się z podobnymi schorzeniami swoich bliskich.