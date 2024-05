Bridget Jones przebojem weszła do świata popkultury. Stworzyła ją Hellen Fielding, angielska pisarka i dziennikarka. Powieść "Dziennik Bridget Jones" wyszła w 1996 r. i zrobiła zawrotną karierę. To opowieść o trzydziestolatce, która szuka prawdziwej miłości, ale ciągle trafia na niewłaściwych facetów. Sukces zawodowy też nie jest jej udziałem, jest bałaganiarą, kiepsko idzie jej z gotowaniem, ale.... jest inteligentna, pełna uroku i ma poczucie humoru. Tymczasem matka i rodzina ciągle pytają, kiedy kogoś w końcu sobie znajdzie. Kobiety jak w lustrze przeglądały się w tej postaci.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Bridget w poszukiwaniu miłości

Reklama

Książka oczywiście została przerobiona na film. Miał premierę w 2001 r. Tytułową rolę zagrała sympatyczna Amerykanka o okrągłej buzi, czyli Renée Zellweger. Było pewne poruszenie, bo nie wszystkim się podobało, że mieszkankę Londynu zagra dziewczyna z Teksasu, ale potem okazało się, że Renée jest w tej roli doskonała, rozczulająca i bardzo zabawna. Aktorka do roli Bridget sporo przytyła. Nie żałowała sobie wtedy pączków, czekolady, pizzy i innych przysmaków. Potem się odchudzała.

W "Dzienniku Bridget Jones" z 2001 r., który wyreżyserowała Sharon Maguire, zagrali także m.in. Hugh Grant i Colin Firth.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Po pierwszej części powstały kolejne komedie o Bridget, czyli "Bridget Jones: W pogoni za rozumem" (2004) oraz "Bridget Jones 3" (2016). Bohaterka staje się coraz dojrzalsza, zachodzi w ciążę. Ciągle oczywiście przydarzają jej się rzeczy dziwne i nieoczywiste.

Bridget Jones po raz czwarty z Renée Zellweger

W części czwartej, która ma trafić do kin na walentynki w 2025 r., główną rolę zagra oczywiście Renée Zellweger, której towarzyszyć będą dobrze znani fanom serii Hugh Grant i Emma Thompson. Do obsady filmu "Bridget Jones: Mad About the Boy" dołączyły także nowe twarze: Chiwetel Ejiofor oraz znany z serialu "Biały Lotos" Leo Woodall.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Filmowa Bridget ma teraz pięćdziesiątkę, jest wdową i matką dwójki dzieci. Marc Darcy, czyli ukochany Bridget, nie żyje od czterech lat – w poprzednich filmach grał go Colin Firth. Kobieta powoli wychodzi z żałoby i zaczyna szukać miłości. Randkowanie nie wygląda jednak już tak jak wcześniej – wszystko się zmieniło.

Nagrody Renée Zellweger

Za rolę w pierwszej części komediowo-romantycznej opowieści o Bridget Jones Renée Zellweger dostała m.in. nominację do Złotego Globu i Oscara.

Renée Zellweger ma jednak na swoim koncie dwa Oscary. Pierwszego dostała w 2004 r. za drugoplanową rolę Ruby Thewes w kostiumowym melodramacie Anthony'ego Minghelli pt. "Wzgórze nadziei".

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Drugiego Oscara aktorka dostała za rolę Judy Garland, hollywoodzkiej ikony, w biograficznym filmie zatytułowanym "Judy". Zellweger jest tam doskonała. Śpiewa, tańczy i po mistrzowsku rysuje złożony, wielopoziomowy portret wielkiej gwiazdy, która kompletnie pogubiła się w życiu, bo zbyt wiele osób mówiło jej, jak ma żyć i co robić. Znakomitą rolę Zellweger zagrała też w m.in. w musicalu "Chicago" – dostała za nią Złoty Glob.

Renée Zellweger i operacje plastyczne?

Prasa plotkarska bardziej niż rolami Renée Zellweger zajmuje się jej wyglądem. Aktorka na przestrzeni lat rzeczywiście się zmieniła. Mówi się m.in. o nieudanych operacjach plastycznych, których efekty trzeba było usuwać. Aktorka twierdzi z kolei, że nic takiego nie miało miejsca.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Cieszę się, gdy ludzie zauważają, że wyglądam inaczej. Moje życie się zmieniło, a ja jestem dużo szczęśliwsza i bardziej zadowolona z siebie. Jestem zachwycona, że mój wygląd to odzwierciedla" – mówiła w 2014 r. w wywiadzie dla magazynu "People".

"Nie miałam operacji, niczego nie zmieniałam w swojej twarzy. Ale plotki na ten temat zaczęły żyć swoim życiem, pokazując tylko, jak bardzo wszyscy skupiamy się na wyglądzie" - stwierdziła w rozmowie z "Huffington Post".

Renée Zellweger - dziewczyna z Teksasu

Renée Zellweger urodziła się 25 kwietnia 1969 roku w miasteczku Katy w Teksasie. Studiowała dziennikarstwo na University of Texas w Austin, ale najbardziej lubiła zajęcia z aktorstwa. Po kilku rolach telewizyjnych zadebiutowała na dużym ekranie w "Uczniowskiej balandze" (1993) Richarda Linklatera. Kolejnymi popularnymi filmami z udziałem Zellweger były: słynne "Orbitowanie bez cukru" (1994) oraz kryminał "Kaliber 45" (1994). Jej wielka kariera zaczęła się od występu u boku Toma Cruise'a w filmie "Jerry Maguire" Camerona Crowe'a (1996).

W 2010 roku Renée Zellweger niespodziewanie ogłosiła, że... rezygnuje z aktorstwa i przez sześć lat nie zagrała w żadnym filmie. Dopiero w 2016 roku zmieniła decyzję i wystąpiła w trzeciej części historii o przygodach Bridget Jones

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

W 2022 roku Zellwegger mogliśmy oglądać w serialu "Cała prawda o Pam", w którym widzowie poznali historię prawdziwej zbrodni sprzed lat.

Renee Zellweger za mąż wyszła raz, za muzyka country Kenny'ego Chesneya. Małżeństwo trwało zaledwie cztery miesiące. Spotykała się m.in. z kolegami z branży: Jimem Carreyem i Bradleyem Cooperem. Teraz związana jest z młodszym o 10 lat prezenterem telewizyjnym Antem Ansteadem.