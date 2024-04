Na to zdjęcie czekali wszyscy z niecierpliwością od rana we wtorek. Książę Louis, najmłodszy syn księżnej Kate i księcia Williama, obchodzi 23 kwietnia szóste urodziny. Do tej pory księżna co roku publikowała aktualne zdjęcie synka, które sama mu zrobiła. Nie inaczej stało się w 2024 r. Fani czatowali na fotografię. Pojawiały się spekulacje, że może ze względu na stan zdrowia księżnej zdjęcia nie będzie.