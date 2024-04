Ida Nowakowska prowadzi "The Voice Kids" od 2019 r. W tym samym roku została prowadzącą "Pytanie na śniadanie". Po zmianie władzy w mediach publicznych wszyscy dotychczasowi prezenterzy śniadaniówki zostali wymienieni.

Ida Nowakowska będzie w finale "The Voice Kids"

"The Voice Kids" było nagrywane wcześniej, dlatego widzowie nadal oglądają Idę Nowakowska. W mediach pojawiły się spekulacje, czy po rewolucjach w Telewizji Polskiej będzie obecna podczas wielkiego finału formatu.

Teraz tancerka i prezenterka w rozmowie z Plejadą odnosi się do plotek, które wciąż krążą po sieci. Podkreśla, że poprowadzi finałowy odcinek show.

Tak, oczywiście. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. 27 kwietnia na żywo zobaczymy się w "The Voice Kids". Zapraszam z całego serca. Nie dość, że mamy wspaniałych uczestników, utalentowane dzieci, które ciężko pracują na to, żeby pokazać całej Polsce swój talent, to też wspierających rodziców - powiedziała Nowakowska Plejadzie.