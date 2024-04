Agata Passent jest córką Agnieszki Osieckiej i Daniela Passenta. Właśnie opublikowała w mediach społecznościowych post, z którego wynika, że musiała trafić do szpitala. W państwowej placówce w Warszawie przy ul. Karowej przeszła zabieg.

Reklama

Agata Passent o warunkach w państwowym szpitalu

W poście, który zamieściła w sieci opisała warunki, w jakich przebywała. Uderzyła przy okazji w rząd Donalda Tuska. Wbrew pozorom nie narzekała. Wręcz przeciwnie była zachwycona tym, co tam zastała.

Profilaktyka, profilaktyka, profilaktyka. Jestem twardą przeciwniczką najnowszego pomysłu ministra finansów o zmniejszaniu składki zdrowotnej na NFZ!!! Ze smutkiem obserwuję jak wielu z nas przez ostatnie 30 lat uległo bajeczce o prywatyzacji służby zdrowia i o tym, że to publiczne i tak nie działa, to studnia bez dna i niewydolna, a zęby i tak leczymy za grube miliony. Ryly? Patologia ciąży nie dotyczy małej grupy- chorują tysiące matek i chorują dzieci. Nowotwory nie dotyczą drobnej grupy starców tylko zdarzają się nastolatkom. O chorobach i zaburzeniach psychicznych nie wspomnę - napisała.

Reklama

Agata Passent przeszła zabieg w jednym z warszawskich szpitali

W dalszej części swojego wpisu stwierdziła, że prywatyzacja służby zdrowia nie jest dobrym pomysłem. Przyznała, że na termin zabiegu czekała tylko dwa miesiące.

Nie może być tak, że zwalnia się z opłat zamożne osoby, a nauczycielom, profesorom czy młodym ludziom na dorobku każe się płacić więcej. Od dekad leczę siebie i dzieci. Rodziłam dawno już, ale na NFZ. Onkologicznie i nie tylko leczyła się w warszawskich szpitalach moja cała rodzina. Doceńmy to, co mamy dobrego: wczoraj miałam mały zabieg w szpitalu na Karowej. I same dobre wieści: czekałam tylko dwa miesiące, anestezjolożka była młoda, chirurg też, położne super profesjonalne i uważne, czysto tak, że nie da się bielszej bieli osiągnąć - czytamy w jej wpisie.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Dwie pacjentki w sali ze mną potwierdzały wysoki poziom obsługi. Nie bądźmy obojętni- to, że stać nas na operacje za 15 tysięcy czy poród "u prywaciarza" nie znaczy, że tak ma być. To właśnie prywatyzacja służby zdrowia jest chora - stwierdziła Passent.