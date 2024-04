Media wciąż śledzą każdy krok rodziny królewskiej od momentu, gdy okazało się, że zarówno król Karol III, jak i jego synowa, czyli Kate Middleton walczą z nowotworem.

Księżna Kate publicznie wyznała, że ma raka

Niedawno księżna wystąpiła na nagraniu, w którym opowiedziała o tym, że jest chora i jak wygląda jej leczenie. Podziękowała za wsparcie i dobre słowa.

Mam raka i przechodzę prewencyjną chemioterapię - powiedziała na nagraniu.

Zajęło nam trochę czasu, by wyjaśnić naszym dzieciom, George'owi, Charlotte i Louisowi, w odpowiedni dla nich sposób, by to zrozumieli. Zapewnialiśmy ich też z Williamem, że wyzdrowieję - dodała.

Książę George dowiedział się pierwszy o chorobie mamy

Jak wynika z doniesień mediów jako pierwszy o chorobie mamy dowiedział się 11-letni George. Informator "New Idea" zdradza, że każde z dzieci usłyszało tę wiadomość indywidualnie.

Dzieci zostały poinformowane osobno, aby George mógł wesprzeć Charlotte i Louisa. Był całkowicie zagubiony, zanim mama i tata usiedli obok niego i powiedzieli mu prawdę - powiedział.

Okazuje się, że obecnie syn księżnej Kate i księcia Williama, podobnie jak jego rodzeństwo, przebywa pod "specjalną opieką". To głównie ich tata stara się, by w tych trudnych chwilach miały odpowiednie wsparcie. Sam przed laty stracił matkę w wypadku samochodowym, więc wie jak to trudne.

George przeszedł przez ostatnie kilka tygodni długą drogę, będąc na tyle dojrzałym, by zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje. Wiele przeszedł, a teraz trzyma się blisko swojego taty - stwierdza informator.