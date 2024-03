Aktorska para Piotr Adamczyk i Karolina Szymczak są razem od 2016 roku. Ślub, w tajemnicy przed mediami, wzięli trzy lata później. Adamczyk i Szymczak niechętnie opowiadają o swojej prywatności. Teraz jednak postanowili podzielić się bardzo dramatycznym wyznaniem. W rozmowie z Marcinem Prokopem i Dorotą Wellman w "Dzień dobry TVN" opowiedzieli o trudnych doświadczeniach związanych z chorobą Karoliny.

Karolina Szymczak opowiedziała o swoich doświadczeniach z nieuleczalną chorobą, którą jest endometrioza. Można jedynie łagodzić jej skutki. Jest bolesna, często towarzyszy jej depresja. Ja jestem trzy lata po operacji. Dowiedziałam się trzy lata temu w zasadzie o tej chorobie i od razu przeszłam operację, bo ona już była w bardzo zaawansowanym stadium - mówiła.

Karolina Szymczak o czekaniu na diagnozę

Karolina Szymczak wyznała, że przez długi czas nie wiedziała, co jej dolega. Czekałam na diagnozę trzynaście lat. To rzeczywiście był długi okres chodzenia po różnych specjalistach i lekarzach, nazywania mnie hipochondryczką, histeryczką- wyznała. Aktorka opowiedziała o dolegliwościach. Jest to bardzo silny ból miesiączkowy, ale u mnie były też bóle lędźwiowe - bardzo silne i problemy z jelitami. Od dziecka mam problemy z jelitami, a jako nastolatka bardzo się męczyłam. U mnie nawet nie ta miesiączka była aż tak straszna, jak te bóle współistniejące przy endometriozie - powiedziała Szymczak.

Piotr Adamczyk o wsparciu chorej ukochanej

Piotr Adamczyk opowiadał o wsparciu, na jakie może liczyć z jego strony żona. Wyznał, że to bardzo trudne.To jest bardzo trudno wyobrazić sobie, jak boli ból innego człowieka, zwłaszcza mężczyźnie wyobrazić sobie ból niezwykle kobiecy. Można się uczyć siebie nawzajem - mówił Piotr Adamczyk w "Dzień dobry TVN".

Piotr Adamczyk i Karolina Szymczak chcą pomagać kobietom, które również mają endometriozę. Stworzyli wspólnie portal Endome. Można znaleźć na nim niezbędne informacje o tej chorobie i uzyskać wsparcie.