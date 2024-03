Anna i Robert Lewandowscy to jedna z nie tylko najpopularniejszych par polskiego show-biznesu, ale też związek, który trwa od lat. Owocem ich związku są dwie córki. Klara, która ma 6 lat i 3-letnia Laura.

Choć zarówno Anna, jak i Robert nie stronią od pokazywania w sieci swojego życia zawodowego i prywatnego, do tej pory rzadko decydowali się na to, by upubliczniać wizerunki swoich córek. Tym razem było inaczej.

W mediach społecznościowych pojawiło się trwające minutę nagranie, na którym widać Roberta Lewandowskiego w towarzystwie Klary i Laury na murawie boiska. Okazuje się, że to za sprawą profilu "La Liga", który relacjonował ligowe rozgrywki piłkarskie w Hiszpanii.

Do kogo podobne są córki Roberta Lewandowskiego? Internauci już wiedzą!

Nagranie od razu stało się hitem wśród fanów piłkarza. Widać na nim, jak troskliwie Robert Lewandowski opiekuje się córkami. Internauci od razu zaczęli się także zastanawiać, do kogo podobne są dziewczynki.

Klara czysty tata, a Laura już bardziej do mamy - stwierdził jeden z internautów.

Klara jak tata - identyko. Normalnie klon! - ekscytował się inny.

Fani Ani i Roberta Lewandowskich nie kryli radości z faktu, że wreszcie zobaczyli, jak wyglądają ich córki.

Mają jego oczy; Ładne dziewczyny. Robert jest super tata; W końcu widzę córeczki Roberta - pisali.

A Wy zgadzacie się z tym, że Klara jest podobna do Roberta a Laura do Anny?