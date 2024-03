Blanka Lipińska jest autorką powieści erotycznych m.in. "365 dni", czy "Ten dzień". Na podstawie jej książek powstały również filmy. Celebrytka jest obecna w mediach i nie stroni od wypowiadania się na wszelkiego rodzaju tematy, w tym te dotyczące pieniędzy.

Blanka Lipińska rozprawia o pieniądzach

Podobnie, jak inne gwiazdy podzieliła się opinią na temat tego, ile trzeba zarabiać, by godnie żyć na przykład w Warszawie. Odpowiadając na to pytanie zwróciła uwagę, że koszty życia w Polsce od pewnego czasu są wyższe, niż w innych krajach Europy.

Podjęła się także dosyć dokładnych wyliczeń, na co i ile pieniędzy trzeba przeznaczyć.

Jeżeli cena mieszkania 70 m kw. w standardzie takim wyższym to jest sześć tys. zł za sam wynajem mieszkania, plus do tego dajmy sobie benzynę i tak dalej, jedzenie, jakiekolwiek przyjemnościto ci się 15 tys. zł robi - stwierdziła.

A jak masz swoje mieszkanie, to ci co chwilę czynsz podnoszą i jak zaczniesz sobie liczyć, ile za to wszystko musisz zapłacić, to ci się 10 tys. zł robi z jedzeniem razem. Życie w Warszawie jest bardzo drogie. Naprawdę opłaca się żyć w innych krajach coraz bardziej - dodała.

Ile trzeba zarabiać, by godnie żyć? Gwiazdy podają kwoty

Jakiś czas temu w tym temacie wypowiedziała się Dorota Szelągowska. Przyznała, że gdy patrzy na ceny, jest przerażona.

W tej chwili, żeby żyć normalnie w Warszawie, trzeba zarabiać powyżej 10 tys. zł. Taka jest prawda. Jeżeli ja idę na drobne zakupy i kupuję jakieś drobne rzeczy i płacę powyżej 100 złotych, to jest jakaś chora sytuacja - powiedziała jurorka programu "MasterChef Nastolatki".

Podobną kwotę wymienili Paweł Domagała oraz Jessica Ziółek.

Anna Wendzikowska w rozmowie z Żurnalistą wyznała z kolei, że potrzebuje na życie 40-50 tys. miesięcznie.

Żeby mi było tak luźno, fajnie, żebym mogła sobie pozwolić na podróże i utrzymanie moich dzieci, to 40-50 tys. miesięcznie- stwierdziła.

Zgodziliby się z nią Tomasz Karolak oraz Tomasz Hajto.