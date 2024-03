Emma Stone otrzymała drugiego w swojej karierze Oscara. Pierwszą statuetkę wręczono jej podczas gali w 2017 roku za film "La La Land". Teraz została nagrodzona za fenomenalną rolę Belli Baxter w "Biednych istotach". Do ostatniej chwili bukmacherzy przewidywali, że statuetkę sprzed nosa może jej sprzątnąć Lily Gladstone z "Czasu krwawego księżyca". Sama Emma była w szoku, gdy wyczytano jej nazwisko

Reklama

Emma Stone z drugą statuetką dołączyła do "elitarnego klubu" aktorek, które do 35. roku życia zdobyły dwa Oscary.

Na scenę Emma Stone wkroczyła śmiejąc się. Wskazała na swoją sukienkę. Okazało się, że w jej kreacji projektu Nicolasa Ghesquiere'a pękł zamek na plecach. Nie zepsuło to aktorce doskonałego humoru. Moja sukienka pękła. Jestem przekonana, że stało się to podczas "I'm Just Ken" - nawiązała do występu Ryana Goslinga z hitem z filmu "Barbie", w którym mu pomagała.

Reklama

Emma Stone dziękowała ekipie filmu "Biedne istoty" w reż. Giorgosa Lanthimosa. Powiedziała m.in., że będzie tęsknić za swoją bohaterkę, Bellą Baxter. A gdy schodziła ze sceny, rzuciła do publiczności: Nie patrzcie na moją sukienkę.