W niemieckim "Top Model" pojawiają się największe gwiazdy amerykańskiego show-biznesu. Wśród nich były m.in. Kim Kardashian, Paris Hilton, czy Naomi Campbell.

Nie brakuje tam również kandydatów z różnych krajów, w tym z Polski. W 2019 roku program "Top Model" wygrała pochodząca z Polski Simone Kowalski. Zdobyła uznanie widzów nie tylko z racji swojej urody, ale też historii, jaką opowiedziała w programie. Poważna kontuzja stóp, której nabawiła się w wyniku przetrenowania przed Olimpiadą, sprawiła, że Simone przez półtora roku musiała poruszać się na wózku inwalidzkim.

Polak na castingu "Germany's Next Top Model"

W 19. edycji programu "Top Model", która właśnie emitowana jest w niemieckiej telewizji również pojawił się Polak. To Maximilian, który pojawił się na castingu do show.

Chłopak ma 21 lat i mieszka w Wiedniu. Z Heidi Klum i widzami podzielił się swoją bardzo smutną historią. Wyznał, że jego rodzice, którzy są katolikami, gdy tylko dowiedzieli się, że jest osobą homoseksualną, wyrzucili go z domu. Maximilian miał wówczas tylko 16 lat.

Rodzice wyrzucili go z domu

Chłopak mógł na szczęście liczyć na wsparcie oddanej przyjaciółki. To ona pomogła mu się utrzymać i dała dach nad głową.

Jako homoseksualnemu mężczyźnie trudno mi było dokonać coming outu - powiedział Maximilina.

Pochodzę z Polski, a dokładniej moi rodzice stamtąd są. I jak powszechnie wiadomo, Polska to bardzo chrześcijański kraj. To jeden z gorszych krajów do bycia gejem, jakie można sobie wyobrazić. Dlatego gdy skończyłem 16 lat, zostałem wyrzucony z domu - powiedział.

Maximilian zwierza się Heidi Klum w "Top Model"

Maximilian wyznał, że to właśnie orientacja seksualna sprawiła, że został bez dachu nad głową.

Byłem bezdomny przez swoją seksualność. Na szczęście mogłem liczyć na wsparcie przyjaciółki. Od lat mogę u niej spać, spędzam święta z jej rodziną. Miałem cel, żeby pojawić się w "Top Model" i nie porzuciłem tego marzenia - wyznał.

Okazuje się, że Maximilian nie wierzył w siebie i w to, że może zostać modelem.

Zawsze wydawało mi się, że nie jestem dostatecznie dobry i przystojny, by być modelem. Mimo to powtarzałem sobie, że pewnego dnia zbiorę się na odwagę i zawalczę o swoje marzenie. Że mi się uda i wszystko się ułoży- powiedział.