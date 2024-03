Zaakceptowaliśmy siebie z ugruntowanymi słabościami, wadami. Umiemy się przyznać do błędu i przeprosić. I to jest super - tak Agata Młynarska w rozmowie z magazynem Claudia mówiła o swoim związku z Przemysławem Schmidtem.

Tak poznali się Agata Młynarska i Przemysław Schmidt

Para poznała się w 2012 roku podczas jednej z jubileuszowym imprez Polsatu Dziennikarka miała za sobą nieudaną relację z Jarosławem Kretem.

W momencie, kiedy kroiłam jubileuszowy tort, stojąc u boku prezesa Solorza, Krzysztofa Ibisza, Pauliny Sykut i miliona reporterów spojrzałam, że idzie facet. Coś mnie tknęło, wyprułam do niego i mówię: to pan, a on mówi: tak, przyszedłem po panią - wspominała w rozmowie z Plejadą.

Dwa lata później Agata i Przemysław stanęli na ślubnym kobiercu. To jej trzecie małżeństwo, ale jak podkreśla to, w którym znalazła miłość. Ślub pary odbył się 22 marca 2014 roku. Teraz po 10. latach od tego wydarzenia Agata Młynarska zamieściła w sieci post, w którym wspomina tę skromną uroczystość.

Kto był świadkiem na ślubie Agaty Młynarskiej i Przemysława Schmidta?

Zostaliśmy mężem i żoną. Przyszliśmy z różnych światów, a okazało się, że jesteśmy jednym. Przemek zawsze mówi, że przez 10 lat można stworzyć dużą firmę. Stworzyliśmy. Jest wokół nas mnóstwo wspaniałych ludzi. Rodzina, dzieci, wnuki, przyjaciele. Jest stół przy którym się spotykamy. Dom, w którym czujemy bezpieczeństwo - napisała w poście Agata.

Jesteśmy sobie wdzięczni, że potrafiliśmy znaleźć się w tłumie. Mocno trzymamy się za ręce. I jak śpiewał Jacques Brel "oboje dołożymy sił, by starzeć się, nie doroślejąc" - dodała.

Do postu dołączyła archiwalne zdjęcia z uroczystości. Mało kto pamięta, że świadkami a właściwie świadkowymi podczas ślubu Agaty Młynarskiej i Przemysława Schmidta były Joanna Kurowska i Henryka Krzywonos-Strycharska.