Julia Wróblewska pozuje w jaccuzi

Julia Wróblewska przez lata grała w serialu "M jak miłość". Była jedną z najpopularniejszych dziecięcych gwiazd, która swoje "5 minut" przypłaciła depresją. Mimo, że coraz mniej o niej słychać, od czasu do czasu wrzuca do sieci swoje zdjęcia. To, które właśnie zamieściła wręcz rozgrzało internet.