Shannen Doherty znana jest przede wszystkim z przebojowego serialu "Beverly Hills, 90210". Aktorka od jakiegoś czasu ze względu na problemy zdrowotnie nie może pracować. W 2015 r. ogłosiła, że ma nowotwór piersi. Po dwóch latach leczenia nowotwór był w remisji. Aktorka na chwilę odzyskała siły i nawet wróciła do pracy, jednak nie na długo. Nowotwór niestety wrócił.

Aktorka w mediach społecznościowych mówi otwarcie o swojej chorobie i leczeniu. Niedawno poinformowała, że ma przerzuty do mózgu oraz do kości. Mimo to Shannen Doherty nie poddaje się, cały czas jest pod opieką lekarzy i korzysta z różnych form leczenia. Ostatnio poinformowała, że zdecydowała się na nową terapię. Początkowo leczenie nie przynosiło oczekiwanych efektów, ale w pewnym momencie nastąpił przełom. Aktorka pokusiła się o stwierdzenie, że nastąpił cud.

Sielski spacer Shannen Doherty

Niedawno aktorka zamieściła kolejny wpis. Wygląda na to, że czuje się lepiej i korzysta z tego. Na zdjęciu pozuje ze swoją mamą. Pokazała też sielskie wiejskie pejzaże. "Tennessee girls" (dziewczyny z Tennessee) - napisała aktorka.

Pod wpisem posypały się ciepłe, wspierające komentarze. Nie zabrakło życzeń zdrowia i stwierdzeń, że Shannen Doherty i jej mama świetnie wyglądają.