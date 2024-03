Bliscy Kate Middleton nie dają jej powodów do niepokoju. Starają się, by przyszła królowa Wielkiej Brytanii nie miała dodatkowych powodów do zmartwienia. Wyjątkiem od tej reguły jest jednak młodszy brat Carole Middleton, matki księżnej Kate. Jego występ w "Big Brotherze" wywołał niepokój.

Gary Goldsmith w przeciwieństwie do pozostałych członków rodziny księżnej Kate jest prawdziwym skandalistą. Np. w 2007 roku trafił w ręce policji, po tym jak pobił żonę. Emocje budzą też jego publiczne wypowiedzi. Nazywał np. księcia Harry'ego i Meghan Markle "dwoma muppetami, które wciąż pragną uwagi". Bronił wtedy księżnej Kate, ale wybuchł skandal. Gary Goldsmitha ma też inne "grzeszki" na sumieniu.

Rodzinna Middeltonów zastanawia się, co będzie efektem telewizyjnych występów Gary'ego Goldsmitha. Pierwszy odcinek celebryckiej edycji "Big Brothera" został wyemitowany w poniedziałek 4 marca. Już samo to jest wielkim problemem.