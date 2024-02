Anna Wendzikowska do tej pory nie miała szczęścia miłości. Sama wychowuje dwie córeczki. Z ojcami swoich dzieci dziennikarka i influencerka się rozstała. W 2022 roku szeroko dyskutowana była jej wypowiedź na temat wzrostu mężczyzn. Stwierdziła, że dla niej atrakcyjny jest wysoki mężczyzna.

Anna Wendzikowska przywołała przykład Toma Cruise'a. "Ma 170 cm wzrostu, trudno o nim mówić, że jest przystojny" - stwierdziła.

W kim zakochała sie Anna Wendzikowska?

W jednym z najnowszych wywiadów Anna Wendzikowska wyznała, że ostatnio jej serce znów zabiło mocniej. Co ciekawe, jej nowy "chłopak" nie należy do najwyższych.

"Żeby tutaj wybrzmiał chichot losu, jako że moje serce ostatnio po czterech latach wreszcie zadrgało mocniej, to chciałabym wszystkim powiedzieć, że osoba, do której moje serce zadrgało mocniej, ma tylko 175 cm wzrostu, więc jest niewiele wyższy od Toma Cruise'a" - powiedziała w rozmowie ze "Światem Gwiazd", nawiązując do afery sprzed prawie dwóch lat.

Anna Wendzikowska nie chciała zbyt wiele powiedzieć na temat ukochanego. Zdradziła jedynie, że jej nowy partner nie mieszka w Polsce.

"Nic więcej nie powiem, bo to takie bardzo świeże, ale zupełnie inne. Takie napełniające nadzieją. Po tym przepracowaniu człowiek jednak inne ma mechanizmy, co innego mu się podoba, co innego go przyciąga. Inne tworzy konstrukcje" - powiedziała.

Anna Wendzikowska wierzy w intuicję

"Jak to nigdy nie wiadomo, co czeka na nas za rogiem... życie może się w sekundę zmienić o 180 stopni każda drobna decyzja, każdy wybór, nawet każda nieoczekiwana, niechciana, wymuszona zmiana planów rozwija przed nami łańcuch zdarzeń, który może prowadzić w przepięknie niespodziewanym kierunku... trzeba iść za głosem intuicji, czytać znaki i ufać Wszechświatowi... bo jak się pozwalamy prowadzić to dzieje się magia... obiecuję" - napisała w jednym z postów na Instagramie.