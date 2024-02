Na youtubowym kanale Rafała Trzaskowskiego pojawiła się rozmowa, którą przeprowadziła z prezydentem Warszawy Maria Dębska. Aktorka przepytała prezydenta z życia prywatnego. Trzaskowski zdradził, jakie zwierzęta zabiera do pracy. Okazuje się, że nie jest to takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać.

Podobno z psem przychodzisz do pracy - powiedziała Maria Dębska w zajawce wywiadu z Rafał Trzaskowskim, która pojawiła się na Instagramie.

Zdarza się tak. Zdarza się, ponieważ mój pies nie znosi jak jest sam. Jak żony nie ma, no to zdarza się, że go biorę do pracy. Tak samo jak gdzieś nie ma nikogo w domu to nawet papuga swojego przynoszę, bo on też woli siedzieć i jak ludzi słyszy - powiedział prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski zabiera do pracy papuga. "Dzieci nauczyły go kląć"

W dalszej części swojej wypowiedzi przyznał, że "papug pomieszkuje czasem w ratuszu".

Niestety dzieci go nauczyły kląć, więc… - przyznał nieco zawstydzony.

Super - zachwycała się Dębska.

No wiesz. Jak ktoś dzwoni. Interesant a on klnie z tyłu to jest niefajne, ale zdarza się - powiedział Trzaskowski.

Co z tramwajem na warszawski Wilanów? Trzaskowski zapowiada, kiedy pojedzie

W rozmowie poruszony został także temat remontów w Warszawie.

Tramwaj na Wilanów ku końcowi? Pytam serio - stwierdziła Dębska.

Rafał Trzaskowski zapowiedział, że przed kolejnym rokiem szkolnym, czyli pod koniec sierpnia tramwaj wreszcie pojedzie.

Jeszcze parę miesięcy będą utrudnienia na drogach, bo trzeba posprzątać po tym. Ale już od marca 2025 r. nie będzie widać tych uciążliwości - dodał.

To jeszcze trochę... - westchnęła aktorka.

... w tym miejscu, bo ten tramwaj ma jechać na Zachodni, więc w tamtą stronę będzie gorzej - zapowiedział prezydent Warszawy.

Te słowa Maria Dębska skomentowała jedynie głębokim westchnieniem.