Rodney "Lil Rod" Jones współpracował z Seanem "Diddy" Combsem przy jego ostatnim albumie. Jak twierdzi, przez rok, od września 2022 r. do listopada 2023 r. spędził z muzykiem bardzo wiele czasu. Doznał wtedy z jego strony nagannych zachowań. Prawnik muzyka twierdzi, że żaden z zarzutów producenta muzycznego nie ma jakiejkolwiek podstawy.

Reklama

30-stronicowe oskarżenie wobec Seana "Diddy" Combsa

Jak informuje magazyn "People", 26 lutego do sądu federalnego w Nowym Jorku wpłynął 73-stronicowy pozew, wystosowany przez producenta muzycznego Rodney'a "Lil Roda" Jonesa, który wyprodukował dziewięć utworów pochodzących z najnowszej płyty muzyka "The Love Album: Off the Grid”. Mężczyzna utrzymuje, iż trzykrotny zdobywca nagrody Grammy przez ponad rok molestował go, odurzał narkotykami i groził mu. Miał on również dokonać na nim napaści na tle seksualnym i zmuszać do kontaktów intymnych z prostytutkami.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Pan Jones był świadkiem i doświadczył rzeczy, które wykraczały daleko poza obowiązki wynikające z pełnienia funkcji producenta. Wymagano od niego, by bez przerwy nagrywał oskarżonego. W rezultacie pan Jones zabezpieczył setki nagrań, które stanowią dowód na przestępczą działalność pozwanego i członków jego personelu" – napisano w pozwie.

Wśród oskarżonych przez Jonesa są też dorosły syn Combsa, Justin, jego prawa ręka Kristina Khorram, dyrektor generalny Universal Music Group Lucian Grainge oraz była dyrektor generalna wytwórni Motown Records, Etiopia Habtemariam.

Prawnik rapera odpiera zarzuty

"Lil Rod to po prostu kłamca, który bezwstydnie domaga się wypłaty olbrzymiego, niezasłużonego odszkodowania. Opisane w pozwie wydarzenia są czystą fikcją. Odniesiemy się do tych dziwacznych zarzutów w sądzie i podejmiemy odpowiednie działania przeciwko osobom, które je formułują" – stwierdził w oświadczeniu adwokat Combsa, Shawn Holley.

To nie pierwszy raz, gdy "Diddy" został oskarżony o przemoc na tle seksualnym. W listopadzie raper został pozwany przez byłą partnerkę, piosenkarkę Cassandrę "Cassie" Venturę o gwałt i znęcanie się nad nią.