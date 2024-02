Super Bowl 2024 za nami. 11 lutego na stadionie Allegiant w Las Vegas rozegrano 58. finał o mistrzostwo zawodowej ligi futbolu amerykańskiego NFL (National Football League). W meczu o tytuł zagrały drużyny San Francisco 49ers oraz Kansas City Chiefs. Zespół Kansas City Chiefs po raz drugi z rzędu i czwarty w historii został mistrzem ligi futbolu amerykańskiego NFL.

Jak co roku, podczas Super Bowl nie liczą się tylko emocje sportowe, ale też te muzyczne. W poprzednich latach tzw. Halftime Show, czyli koncerty w przerwie meczu, dawali m.in.: Bruno Mars, Beyonce, Katy Perry, Coldplay, Lady Gaga, Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd, Eminem czy Snoop Dogg. Z kolei podczas Super Bowl 2023 wystąpiła Rihanna, która przy okazji ogłosiła drugą ciążę.

Każdy twierdzi, że chce zdobyć Grammy albo Oscara, albo nagrodę Tony czy Emmy. Ale tak naprawdę to każdy chce wystąpić na Super Bowl. I to mi się udało - powiedział Usher w wywiadzie dla telewizji CBS. Usher ma na swoim koncie osiem nagród Grammy.

Usher dał ponad 13-minutowy show podczas Super Bowl 2024. Amerykański wokalista wykonał swoje największe hity. Nie brakowało też niespodzianek. Piosenkarz m.in. jeździł na scenie na wrotkach. W trakcie jego występu przy czerwonym fortepianie pojawiła się Alicia Keys.

Piosenkarka zaśpiewała jeden ze swoich największych hitów "If I Ain't Got You". Następnie para połączyła siły, aby wykonać swój duet "My Boo". Oprócz Alicii Keys wśród gości Ushera pojawili się też m.in. Ludacris i Lil Jon.