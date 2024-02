Robin Windsor urodził się 15 września 1979 roku w hrabstwie Suffolk w Anglii. Przygodę z tańcem zaczynał w wieku trzech lat. To właśnie wtedy rodzice zabrali go do Ipswich School of Dancing. W wieku 15 lat przeprowadził się do Londynu, gdzie kontynuował swoją karierę. W 2010 roku dołączył do telewizyjnego show "Strictly Come Dancing", czyli brytyjskiej wersji "Tańca z Gwiazdami".

Najpierw występował z Patsy Kensit, a później jego partnerkami były: Anita Dobson, Lisa Riley i Deborah Meaden. Z programu odszedł w 2013 roku. Nie schodził jednak ze sceny. Wystąpił m.in. w spektaklu "Come What May". Informacja o śmierci Robina Windsora została opublikowana 20 lutego 2024 roku na Facebooku.

Robin Windsor - taniec był jego pasją

20 lutego w mediach społecznościowych spektaklu "Come What May" pojawiła się informacja o śmierci Robina Windsora. Mężczyzna miał 44 lata. "Z ciężkim sercem ogłaszamy tragiczną śmierć naszego ukochanego przyjaciela, Robina Windsora. Obecność Robina w „Come What May" była czymś więcej niż tylko występem.

"To było ucieleśnienie pasji, wdzięku i czystego talentu. Jego niezwykła umiejętność wyrażania emocji poprzez ruch zawsze urzekała publiczność, zapierając dech w piersiach przy każdym występie. Oprócz wyjątkowego tańca tętniący życiem duch Robina zawsze rozświetlał pomieszczenie, wypełniając próby i występy ogromną energią. Jego śmiech był zaraźliwy, a życzliwość bezgraniczna" - czytamy. Przyczyna śmierci tancerza nie została upubliczniona, we wpisie została jednak określona jako "tragiczna"