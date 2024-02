Rafał Patyra został zwolniony z TVP po zmianie władz. Teraz pracuje w TV Republika i co jakiś czas krytykuje to, co dzieje się zarówno w jego byłej pracy, jak i w kraju. Tym razem postanowił ocenić zmiany w edukacji. "Nawet w komunie do lekcji historii podchodzono poważniej" – stwierdził Patyra.