Małgorzata Tomaszewska jeszcze do niedawna była jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie". Prezenterka niebawem po raz drugi zostanie mamą. Głośno zrobiło się o tym, że zwolniono ją ze śniadaniówki, choć jest w ciąży. Fani programu, ale i inni celebryci jak chociażby Filip Chajzer krytykowali tę decyzję nowych władz i szefowej programu.

Małgorzata nie myśli na razie o pracy. Skupia się głównie na ostatnich chwilach oczekiwania na dziecko. Jakiś czas temu zdradziła, że urodzi córkę. Teraz na swoim Instagramie zamieściła zdjęcia z ciążowej sesji. Od tych zdjęć trudno oderwać wzrok.

Małgorzata Tomaszewska urodzi córkę. Jak będzie miała na imię dziewczynka?

Przy okazji Małgorzata Tomaszewska zdradziła, kto wymyślił imię dla jej drugiego dziecka.

"Kocham Cię Laurka" to były pierwsze słowa, jakie nasz synek wypowiedział do brzuszka. I wtedy już wiedzieliśmy, że spośród wszystkich propozycji to jest właśnie imię dla naszej córeczki. Laura. Wydaje się, że będzie zodiakalnym Wodnikiem (jak mama). Wszyscy czekamy na naszą Laurkę - napisała Małgorzata.

Post, który zamieściła w sieci skomentowały m.in. Anna Popek i Katarzyna Cichopek.

"Piękna" - napisała Kasia.

"Pięknie" - dodała z kolei Anna Popek.