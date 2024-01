Krzysztof Szczepaniak to znany aktor teatralny i telewizyjny. Na swoim koncie ma wiele ról w warszawskim Teatrze Dramatycznym. Zagrał między innymi w "Dziwnym przypadku psa nocną porą", "Wizycie starszej pani", "Cabaret" czy "Kinky boots".Z kolei szerszej publiczności może być znany z seriali takich jak "Bodo", "Wojenne dziewczyny", "Ojciec Mateusz" czy "M jak miłość".

Krzysztof Szczepaniak szczerze o różnicach między grą w teatrze a filmie

W rozmowie z Dziennik.pl Krzysztof Szczepaniak opowiedział o tym, jak przygotowuje się do roli w teatrze, a jak - do roli w filmie. Okazuje się, że różnice są ogromne.Według znanego aktora film daje ogromne możliwości przy montażu, z kolei w teatrze takiej możliwości nie ma i widz przez cały czas skupiony jest na grze aktora.

W filmie bardzo wiele nie zależy ode mnie. Oczywiście mogę dobrać pewne środki, jak skomponować daną postać, ale potem bardzo dużo dzieje się na stole montażowym. To tam właśnie z tej "surówki" można wykopać te najfajniejsze momenty czy najfajniejsze duble. Można też je ominąć, bo wiadomo, że często film jest troszeczkę dłuższy, niż przewidywano i wtedy się go ciacha. Zdarza się, że kilka fajnych scen wypada albo mniej fajnych. W teatrze nie ma takich podpórek. To się dzieje tu i teraz. Każdy widz wybiera sobie, gdzie fokusuje swoje spojrzenie. W kinie ekran to sugeruje, a w teatrze można popatrzeć na tego aktora, można też popatrzeć na to, co się dzieje w tle. Chociaż w kinie też można to zrobić. Ja bardzo często jak widzę jakiś film drugi czy trzeci raz, to chętnie zaglądam na dalsze plany - powiedział w rozmowie z Dziennik.pl Krzysztof Szczepaniak.

Krzysztof Szczepaniak wystąpi w programie Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami"

Niedawno ogłoszono, że Krzysztof Szczepaniak został uczestnikiem "Tańca z Gwiazdami". Aktor już w 2018 roku prezentował swoje inne umiejętności w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie zajął 4. miejsce. Teraz zawalczy o Kryształową Kulę.

O główną nagrodę będzie konkurowało w sumie 12 zawodników. Są wśród nich m.in. Maciej Musiał, Roksana Węgiel, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Kamil Baleja, Anita Sokołowska, Filip Chajzer oraz Maffashion.