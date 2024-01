Olga Frycz jest mamą dwóch córek. Starsza Helena to owoc jej związku z Grzegorzem Sobieszkiem. Ojcem drugiej jest Łukasz Nowak.

Obydwie relacje zakończyły się rozstaniem, więc znana m.in. z filmu "Wszystko, co kocham" aktorka jest samotną mamą. W wielu wywiadach podkreśla, że z byłymi partnerami utrzymuje przyjazne stosunki i dzieli się z nimi opieką nad dziećmi.

Nie wiadomo, czy Olga spotyka się z kimś obecnie, bo o jej życiu prywatnym niewiele wiadomo. Nie pokazuje wizerunku swoich córek w sieci, za to chętnie wypowiada się na tematy związane z rodzicielstwem.

Niedawno Olga Frycz pochwaliła się na Instagramie, że ma tydzień wolnego, bo jej pociechy spędzają czas ze swoimi ojcami. Aktorka postanowiła w wolnej chwili odpowiedzieć na pytania swoich fanów.

Czy Olga Frycz korzysta z pomocy niani? Tak odpowiedziała internautce

Jedna z internautek zapytała Olgę, czy korzysta z pomocy niani. Aktorka postanowiła udzielić wyczerpującej odpowiedzi.

Masz kogoś do pomocy w domu? - brzmiało pytanie.

Tak. Oczywiście, że mam. Mam cudowną Tatianę, która pomaga mi przy dzieciach i w domu generalnie. Przychodzi od poniedziałku do piątku, czasem w weekendy, jak jest taka potrzeba. Bardzo, bardzo mi pomaga. Często zresztą o niej wspominam tu na Instagramie, to nie jest jakaś tajemnica. Tatiana pomaga mi od kilku lat, ale jest tak na stałe z nami, od kiedy urodziła się Zosia. Aktualnie pojechała do Ukrainy na tydzień, no bo ja bez dzieci to sobie ogarnę - odpowiedziała Frycz.