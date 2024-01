W połowie stycznia księżna Kate trafiła do szpitala z powodu "planowanej operacji jamy brzusznej". Żona następcy trony ma do swoich obowiązków wrócić dopiero po Wielkanocy. Problemy ze zdrowiem ma również król Wielkiej Brytanii. Karol III niedługo trafi na szpitalny oddział i podda się zabiegowi korygującemu przerost prostaty.

Książę Harry dostał nagrodę z rąk Johna Travolty

Podczas gdy w brytyjskich mediach rozpisywano się o zdrowotnych perypetiach Windsorów, książę Harry żył swoim życiem w USA. Pojawił się na uroczystości, podczas której został uhonorowany tytułem "żywej legendy lotnictwa". Nagrodę wręczył mu John Travolta. Aktor starał się, żeby wyróżnienie trafiło do syna księżnej Diany.

Miałem zaledwie roczek, kiedy tańczyłeś z moją mamą w Białym Domu, a teraz spójrz na nas - powiedział Harry odbierając nagrodę. Odniósł się do wizyty księcia Karola i księżnej Diany w USA. Prezydent Ronald Reagan z żoną Nancy zorganizowali przyjęcie na cześć brytyjskich monarchów. Był tam m.in. John Travolta.

Meghan i Harry martwią się o króla i księżną Walii

Książę Harry i Meghan Markle nie odnieśli się w oficjalny sposób do problemów zdrowotnych w rodzinie królewskiej. Wg "The Mirror" małżonkowie mieli jednak życzyć królowi powrotu do zdrowia. Te same życzenia skierowali również w stronę księżnej Kate, która musi przebywać w szpitalu przez najbliższe dwa tygodnie. Meghan i Harry mieli kontaktować się ponadto z najbliższym otoczeniem monarchy i księżnej, aby dowiedzieć się jak najwięcej o ich stanie zdrowia.