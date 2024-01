Komunikat w sprawie operacji księżnej podał Pałac Kensington. Nie ma w nim jednak żadnych medycznych szczegółów.

"Operacja przebiegła pomyślnie i oczekuje się, że pozostanie ona w szpitalu przez 10 do 14, a następnie wróci do domu, aby kontynuować rekonwalescencję. Opierając się na aktualnych zaleceniach lekarskich, jest mało prawdopodobne, aby powróciła do obowiązków publicznych przed Wielkanocą" - napisano w oświadczeniu Pałacu Kensington.

Lekarka: "Nigdy nie wiadomo, jak się sprawy potoczą"

Dr Zoe Williams powiedziała "The Sun", że Kate Middleton mogła przejść operację „związaną z dolegliwościami, na które uskarżała się przez cale życie". Dr Williams twierdzi też, że nie można wykluczyć, że nagle pojawiły się u księżnej jakieś problemy, które trzeba było szybko rozwiązać.

Dwa tygodnie pobytu w szpitalu to czas dłuższy, niż jest normalnie przewidziany. Ale ona nie ma normalnego życia. Jest przyszłą królową i lekarze chcą uniknąć najmniejszego nawet błędu – powiedziała dr Williams.

Lekarka podkreśla, że w przypadku operacji w jamie brzusznej zawsze trzeba zachować ostrożność, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, jak się sprawy potoczą. Najważniejsze jest to, żeby miała wystarczająco dużo czasu na rekonwalescencję – dodała.

Z kolei doktor Deborah Lee powiedziała "The Express", że tzw. zwykli ludzie pozostają w szpitalu po operacji jamy brzusznej przez ok. siedem dni, a jeśli jest to zabieg przeprowadzony laparoskopowo, to od dwóch do czterech dni.

Spekulacje nt. operacji Kate Middletone: woreczek żółciowy, przepuklina, torbiele jajników?

Dr Martin Scurr powiedział natomiast "The Daily Mail", że "planowa operacja jamy brzusznej u kobiet w tej grupie wiekowej jest zjawiskiem dość rzadkim". Przypomnijmy, że księżna ma 42 lata. Podkreślił, że jest ona osobą zadbaną i wysportowaną, wydaje się być perfekcyjnie zdrowa. W takiej sytuacji można przypuszczać, że chodzi np. o wycięcie wyrostka robaczkowego lub woreczka żółciowego.

Lekarz zwrócił uwagę, że można również brać pod uwagę potrzebę chirurgicznego usunięcia torbieli z jajników. Wspomniał też o operacyjnym leczeniu przepukliny, która może dotknąć także młode kobiety.

Dr Martin Scurr podkreślił, że odpowiednio długa rekonwalescencja jest konieczna po zabiegu chirurgicznym i na pewno pacjent powinien zrezygnować z angażujących i wyczerpujących aktywności, takich jak np. podróże czy dłuższe uroczystości lub spotkania.

Teraz często oczekuje się od nas, żeby szybko wracać do pracy (...) Dlatego cieszę się, że zadbano o to w przypadku księżnej Kate – powiedział lekarz.