Rysownik i satyryk Andrzej Mleczko 5 stycznia obchodził 75. urodziny. Artysta ma niesamowity, niepodrabialny humor i oryginalny styl rysunków. Stworzył ich kilkadziesiąt tysięcy. Andrzej Mleczko zaprosił do swojej krakowskiej pracowni i galerii kamerę "Pytania na śniadanie". Oprowadził Mateusza Szymkowiaka po swoich artystycznych włościach. Pozwolił też zajrzeć do pracowni, co - jak podkreślił - robi niezwykle rzadko.