Fani "Rancza" długo na to czekali. Prezes TVP ogłasza, kiedy premiera nowych odcinków

11. seria "Rancza" budzi ogromne emocje. Ostatnimi czasy sporo mówi się o kolejnej serii kultowego "Rancza". "Ranczo" wyreżyserował Wojciech Adamczyk, a scenarzystami byli Robert Brutter (Andrzej Grzembowicz) i Jerzy Niemczuk. Powstało 10 sezonów. Serial emitowany był w TVP1 od 5 marca 2006 do 24 maja 2009, a potem od 6 marca 2011 do 27 listopada 2016.

Kiedy premiera 1. odcinka 11. serii "Rancza"?

prezes TVP w nowym poście na Instagramie. Tomasz Sygut opublikował zdjęcie z aktorami z "Rancza. "Z premierem i prezydentem. Wielki powrót "Rancza" coraz bliżej. Przed ekipą ostatnie dni zdjęciowe. Fajnie, że udało się ten projekt doprowadzić do finału. Ranczersi czekali na to 10 długich lat. Nowe odcinki w grudniu, a już niebawem Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Także z gwiazdami serialu" - napisał Tomasz Sygut.

Kto gra w 11. sezonie "Rancza"?

Aktorzy już pełną parą pracują na planie 11. sezonu "Rancza", który będzie nosił podtytuł "Zemsta wiedźm". Wśród nich są m.in.

Cezary Żak - wciela się w rolę bliźniaków - Pawła i Piotra Koziołów

Ilona Ostrowska - Lucy

Artur Barciś - Czerepach

Bartłomiej Kasprzykowski - ksiądz Robert

Piotr Pręgowski - Pietrek

Katarzyna Żak - Solejukowa

Bogdan Kalus - Hadziuk

Dorota Chotecka - Krystyna Więcławska

Nowe twarze w serialu "Ranczo"