Dziennik.pl logo

Fani "Rancza" długo na to czekali. Prezes TVP ogłasza, kiedy premiera nowych odcinków

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 13:51
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Ranczo
Niedługo zobaczymy pierwszy odcinek 11. serii serialu "Ranczo"/AKPA
Prace nad kolejnym sezonem "Rancza" powoli dobiegają końca. Fani nie mogą się już doczekać premiery pierwszego odcinka 11. serii kultowego serialu. Prezes TVP Tomasz Sygut ogłosił, kiedy będzie można obejrzeć odcinek w telewizji.

11. seria "Rancza" budzi ogromne emocje. Ostatnimi czasy sporo mówi się o kolejnej serii kultowego "Rancza". "Ranczo" wyreżyserował Wojciech Adamczyk, a scenarzystami byli Robert Brutter (Andrzej Grzembowicz) i Jerzy Niemczuk. Powstało 10 sezonów. Serial emitowany był w TVP1 od 5 marca 2006 do 24 maja 2009, a potem od 6 marca 2011 do 27 listopada 2016.

Kiedy premiera 1. odcinka 11. serii "Rancza"?

prezes TVP w nowym poście na Instagramie. Tomasz Sygut opublikował zdjęcie z aktorami z "Rancza. "Z premierem i prezydentem. Wielki powrót "Rancza" coraz bliżej. Przed ekipą ostatnie dni zdjęciowe. Fajnie, że udało się ten projekt doprowadzić do finału. Ranczersi czekali na to 10 długich lat. Nowe odcinki w grudniu, a już niebawem Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Także z gwiazdami serialu" - napisał Tomasz Sygut.

Tak będzie wyglądać córka Lucy i Kusego w "Ranczu". Cezary Żak zdradził tajemnicę
Tak będzie wyglądać córka Lucy i Kusego w "Ranczu". Cezary Żak zdradził tajemnicę

Kto gra w 11. sezonie "Rancza"?

Aktorzy już pełną parą pracują na planie 11. sezonu "Rancza", który będzie nosił podtytuł "Zemsta wiedźm". Wśród nich są m.in.

  • Cezary Żak - wciela się w rolę bliźniaków - Pawła i Piotra Koziołów
  • Ilona Ostrowska - Lucy
  • Artur Barciś - Czerepach
  • Bartłomiej Kasprzykowski - ksiądz Robert
  • Piotr Pręgowski - Pietrek
  • Katarzyna Żak - Solejukowa
  • Bogdan Kalus - Hadziuk
  • Dorota Chotecka - Krystyna Więcławska

Nowe twarze w serialu "Ranczo"

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serialtvpranczo
Powiązane
TzG
Nowa uczestniczka "Tańca z gwiazdami" wywołała burzę w sieci
Ranczo
Tak będzie wyglądać córka Lucy i Kusego w "Ranczu". Cezary Żak zdradził tajemnicę
Dancewicz
Renata Dancewicz nie gryzła się w język. Powiedziała, co myśli o Kościele
Prokop
Marcin Prokop zabrał głos ws. byłej żony. To mówi o jej debiucie w Polsacie
Brzozowski
Rafał Brzozowski bierze ślub. Kim jest wybranka jego serca?
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTusk zwraca się do Nawrockiego, by "przestał milczeć" ws. ataków na Ukraińców. Mówi o "ustawkach" »
Zobacz
|
Policjant ruchu drogowego w kamizelce odblaskowej podczas kontroli samochodu na drodze, w rogu zbliżenie na tył prawa jazdy z czerwoną strzałką
Za tydzień wielka akcja policji. "Polecą" prawa jazdy
Trudny quiz z geografii. Solidnie wykształceni trafią 8/10. Dla reszty to będą Himalaje
Trudny quiz z geografii. Solidnie wykształceni trafią 8/10. Dla reszty to będą Himalaje
pieniądze złotówki świadczenia socjalne
1600 zł miesięcznie dla rodziców-seniorów. "Nowe świadczenie". Posłowie podjęli decyzję
Polska, mapa, Europa
Bałtyk pochłonie Żuławy? Pokazali mapę Polski na 2100 rok. Część kraju może trwale zniknąć
upał
Nadchodzi "matka wszystkich fal upałów". Słupek rtęci sięgnie 50°C?
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
Putin oskarżył Polskę. MSZ wydało oświadczenie. Wezwanie do Rosji
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj