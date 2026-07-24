Marcin Prokop i Maria Prażuch przez wiele lat byli małżeństwem. Niestety, jak okazało się kilka tygodni temu, związek ten nie przetrwał. Para poinformowała w oświadczeniu zamieszczonym w sieci, że nie jest już razem.

Marcin Prokop rozstał się z żoną

"Tak wyglądają ludzie, którzy [...] mimo że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem" - napisali. Podkreślili, że choć się rozstali, wciąż łączy ich przyjaźń oraz wspólna troska o córkę.

Żona Marcina Prokopa zadebiutuje w Polsacie

Maria Prażuch do tej pory poświęcała się swojej pasji, jaką jest joga. Kilka dni temu okazało się, że już niebawem zadebiutuje jako prowadząca nowy program Polsatu "Wielka Miłość w Małym Mieście". To randkowe show, w którym uczestnicy szukają swojej drugiej połówki.

Marcin Prokop skomentował debiut byłej żony

Do tej pory Marcin Prokop nie komentował tej informacji na temat swojej byłej żony. Teraz przerwał milczenie i zabrał głos w tej sprawie. Okazuje się, że jest dumny z debiutu żony. Bardzo się cieszę, że Marysia będzie miała swój program, bo jest nietuzinkową osobowością i mądrą kobietą, więc kamera z pewnością ją pokocha - mówi w rozmowie z "Super Expressem". Dodał, że trzyma mocno kciuki za byłą żonę i ma nadzieję, że projekt odniesie sukces.