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Marcin Prokop zabrał głos ws. byłej żony. To mówi o jej debiucie w Polsacie

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:30
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Prokop
Marcin Prokop zabrał głos ws. byłej żony. To mówi o jej debiucie w Polsacie/AKPA
Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop kilka tygodni temu ogłosili, że nie są już małżeństwem. Była żona prezentera "Dzień dobry TVN" już niebawem zadebiutuje na antenie Polsatu. Ma być gospodynią programu "Wielka miłość w małym mieście". Marcin Prokop przerwał milczenie i zabrał głos w sprawie telewizyjnego debiutu swojej byłej żony. Co powiedział?

Marcin Prokop i Maria Prażuch przez wiele lat byli małżeństwem. Niestety, jak okazało się kilka tygodni temu, związek ten nie przetrwał. Para poinformowała w oświadczeniu zamieszczonym w sieci, że nie jest już razem.

Marcin Prokop rozstał się z żoną

"Tak wyglądają ludzie, którzy [...] mimo że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem" - napisali. Podkreślili, że choć się rozstali, wciąż łączy ich przyjaźń oraz wspólna troska o córkę.

Marcin Prokop pożegnał widzów. "To moje ostatnie wydanie"
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Żona Marcina Prokopa zadebiutuje w Polsacie

Maria Prażuch do tej pory poświęcała się swojej pasji, jaką jest joga. Kilka dni temu okazało się, że już niebawem zadebiutuje jako prowadząca nowy program Polsatu "Wielka Miłość w Małym Mieście". To randkowe show, w którym uczestnicy szukają swojej drugiej połówki.

Marcin Prokop skomentował debiut byłej żony

Do tej pory Marcin Prokop nie komentował tej informacji na temat swojej byłej żony. Teraz przerwał milczenie i zabrał głos w tej sprawie. Okazuje się, że jest dumny z debiutu żony. Bardzo się cieszę, że Marysia będzie miała swój program, bo jest nietuzinkową osobowością i mądrą kobietą, więc kamera z pewnością ją pokocha - mówi w rozmowie z "Super Expressem". Dodał, że trzyma mocno kciuki za byłą żonę i ma nadzieję, że projekt odniesie sukces.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Marcin ProkopPolsatmaria prażuch prokop
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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